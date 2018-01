D'août 1982 à mars 1986, « une cellule antiterroriste » – composée d’une poignée d’anciens gendarmes d’élites et d’agents des services de renseignements – met en place un système d’écoute et de fichage hors du commun !

Installée dans l’ombre du Palais de l’Élysée – à Paris – cette unité va procéder dans le plus grand secret à des écoutes téléphoniques parfois illégales, souvent anticonstitutionnelles et toujours clandestines ! Au total, on dénombre aujourd’hui un peu plus de 2.000 personnes – toutes victimes de cette redoutable machine de renseignements !

Qu’ils soient responsables politiques, journalistes, comédiens, hommes d’affaires, éditeurs, écrivains, personnalités de la vie publique, agents des services de renseignements, anciens barbouzes ou encore simples anonymes… tous ont en commun d’avoir eu leur ligne téléphonique mise sur écoute. Les chiffres sont à ce point édifiants que certains journalistes n’hésitent pas à faire un parallèle édifiant entre « la cellule de l’Élysée » et une police politique comme la STASI !

Lorsque le scandale éclate au mois de Mars 1993, l’opinion publique est outrée. Et très vite on cherche à comprendre qui tiraient les fils de cette entreprise d’espionnage à grande échelle ? Comment fonctionnaient réellement les écoutes pratiquées par la cellule de l’Élysée ? Le président de la République – François Mitterrand – était-il au courant ? Les a-t-ils même ordonné ?

Le journaliste d’investigation, Jean-Marie Pontaut est un ancien grand reporter pour le Point et L’Express. Il est l’auteur de plus d’une quinzaine d’ouvrages sur les affaires qui ont marqué la vie politique française ses 30 dernières années. Il a écrit avec Jérôme Dupuis Les oreilles du Président (suivi de la liste des 2000 personnes écoutées par François Mitterrand) paru chez Fayard en 1996. Son dernier livre Sous les jupes de la 5ème république, politiques, prostituées, policiers ; Enquête sur les liaisons dangereuses est paru en 2017 aux éditions Taillandier.

