Le 5 septembre 1994, les gendarmes découvrent les cadavres de Christian Leprince, de sa femme Brigitte et de deux de leurs enfants, à leur domicile de Thorigné-sur-Dué dans la Sarthe. Pour évoquer l'affaire Leprince, Fabrice Drouelle reçoit Maitre Édouard Martial, avocat à la cour et avocat de Dany Leprince depuis 2014

Dany Leprince, 40ans, quitte le palais de justice du Mans à bord d'un fourgon de police, le 16 décembre 1997, après sa condamnation à la réclusion à perpétuité pour le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué en septembre 1994. © AFP / DANIEL JANIN

Les corps ont été lacérés, pour certains déchiquetés et pour d’autres à moitié décapité – par un objet tranchant !

Le crime est barbare. La presse et les médias de tout le pays s’en emparent. Et la peur : oui la peur d’un tueur fou – toujours en liberté – terrorise les habitants de la région ! D’autant que faute d’indices et de témoignages, l’enquête des gendarmes s’enlise !

C’est alors qu’un membre de la famille Leprince va faire d’incroyables révélations… Des déclarations qui vont orienter l’enquête sur la piste d’un seul et unique suspect : Dany, le frère cadet de Christian Leprince.

Dès lors, la machine judiciaire s’emballe et cet engrenage infernal va conduire Dany Leprince à la prison à perpétuité sur la seule la base d’un faisceau de présomption et sans aucune preuve matérielle indiscutable ! S’engage alors un bras de fer judiciaire hors norme pour déterminer la vérité dans ce dossier !

Invité Edouard Martial

Maître Édouard Martial, avocat à la cour. Il défend depuis 2014 les intérêts de Dany Leprince.

Programmation musicale