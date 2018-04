Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur une loi qui a défrayé la chronique et qui a marqué le quinquennat de François Hollande : la loi dite du mariage pour tous.

Une jeune femme tient une feuille qui dit "Je t'aime" avec le dessin de la ministre française de la Justice Christiane Taubira, le 23 avril 2013 à Lille © AFP / PHILIPPE HUGUEN

Cette émission est une rediffusion de l'émission du 18 janvier 2017, dont l'invité était Erwann Binet, député de l’Isère, rapporteur de la loi dite du mariage pour tous.

Invité Philippe Faucon

Notre invité aujourd'hui est Philippe Faucon, cinéaste, auteur d'une trilogie intitulée Fiertés, qui raconte le combat pour la reconnaissance et la liberté des identités sexuelles en France à travers trois générations et trois destins d'hommes. La trilogie qui revient sur 30 ans de luttes LGBTI, de la dépénalisation de l’homosexualité au début des années 80 à l’adoption de la loi Taubira en 2013. La trilogie, qui a obtenu le grand prix au festival de Luchon, est diffusée à partir du 3 mai sur Arte à 20h50, est éditée chez Pyramide Vidéo et Arte Editions et sera disponible en DVD et en vod le 25 avril 2018.

Vidéo

Teaser de la trilogie Fiertés.

