Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, la corrida.

Spectateurs regardant une corrida dans une arène, Plaza De Toros San Marcos, Aguascalientes, Mexique © Getty / Glow Images

Tradition centenaire ou archaïsme barbare ? La corrida fait partie de ces sujets qui déchaînent des passions, provoquent des polémiques. Difficile de trouver aujourd’hui quelqu’un qui n’a pas son avis sur la corrida. On aime, ou on déteste.

Pour les aficionados, comme on appelle les amateurs de tauromachie, il serait impensable d’interdire leur art, qui repose sur des siècles de tradition. La corrida, c’est une culture à part entière, avec son langage, ses codes, ses rituels, ses émotions.

Pourtant, en France, 75% de la population est favorable à son interdiction. Et les corridas sont chaque année moins nombreuses dans l’hexagone et la contestation plus forte. En cause, la prise de conscience par la population de la souffrance du taureau.

Invitée Elisabeth Hardouin-Fuguier

En deuxième partie d’émission, nous recevrons Elisabeth Hardouin Fugier, historienne de l’art et des mentalités. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la corrida et l’abattage des animaux. On lui doit notamment les ouvrages La corrida de A à Z, publié en 2007 aux éditions Sutton et Le coup fatal : histoire de l’abattage animal paru en 2017 chez Alma Éditeur.

