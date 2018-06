Voici l’histoire d’une mystification, née à Toulouse en 2003 et dont Dominique Baudis a été l’une des victimes. Invité le journaliste Matthieu Aron qui couvert cette affaire pour France Info et co écrit un passionnant ouvrage intitulé "Le Bûcher de Toulouse".

Image extraite du journal télévisé de TF1 où le président du CSA et ancien maire de Toulouse Dominique Baudis s'est exprimé le 18 mai 2003, révélant que son nom était cité dans l'affaire Patrice Alègre. © AFP / AFP

Pendant des mois, l’ancien maire de la ville a été accusé à tort de proxénétisme, de viols, de meurtres et d’actes de barbarie, en compagnie du serial-killer Patrice Alègre.

Présentée ainsi, l’histoire semble improbable tant elle paraît hors-norme, d’autant plus que l’affaire ne concerne pas seulement Dominique Baudis : elle a éclaboussé des policiers, des magistrats ainsi que d’autres hommes politique.

Et pourtant, durant ces mois dans une hystérie collective, l’invraisemblable va devenir possible et faire la Une, jour après jour, des quotidiens régionaux aux journaux télévisés les plus vus. Durant des mois, gendarmes, juges et journalistes vont s’intoxiquer les uns et les autres jusqu’à piétiner les règles les plus élémentaires d’une instruction judiciaire comme d’une enquête journalistique.

Comment cela a-t-il été possible ? Où et quand est née cette calomnie ? Comment la justice a-t-elle finalement pu éteindre l’incendie ?

Vidéo INA :

Invité Matthieu Aron

Matthieu Aron est Grand reporter et conseiller éditorial du magazine L’OBS. Ancien directeur du service investigation de Radio France et directeur de la rédaction de France Inter, il a couvert cette affaire pour France Info. Deux ans plus tard, il co-écrit avec Marie-France Etchegoin un passionnant ouvrage cette affaire intitulé Le Bûcher de Toulouse chez Grasset..

