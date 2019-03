Aujourd’hui dans Affaires Sensibles : l’histoire du film maudit de Dennis Hopper, "The Last Movie", le bien-nommé…Invitée Anne-Marie Bidaud historienne du cinéma américain et auteure de Hollywood et le rêve américain aux éditions Armand Colin.

Le 26 mars 2010, quelques mois avant sa mort, le cinéaste Dennis Hopper reçoit son étoile sur Hollywood Boulevard. Famélique, bientôt vaincu par le cancer, il tire sa révérence avec une féroce ironie. A 73 ans, le voici enfin honoré par une industrie qu’il a si longtemps détestée et qui le lui a bien rendu. Avant d’entrer dans le rang, un pied dans la tombe, l’enfant terrible du cinéma américain fut un acteur précoce et révolté, photographe de talent, peintre et poète, réalisateur adulé d’Easy Rider avant d’être banni pendant plus de 10 ans. En cause, son deuxième long métrage, fiasco mythique : The Last Movie, sorti en 1971.

C’était le début des années hippie, l’enlisement au Viêtnam, la présidence Nixon – et la naissance de la contre-culture américaine. Après le succès d’Easy Rider, coup d’envoi du Nouvel Hollywood, Dennis Hopper veut aller plus loin, transgresser toute l’idée que l’on pouvait se faisait du cinéma – jusqu’à en prophétiser sa mort : The Last Movie, comme un ultime chant du cygne. En réalité, c’est sa mort professionnelle qu’il signe… La décennie hippie s’achève pour lui avant même d’avoir commencé.

Retour sur la légende noire de The Last Movie.

Anne-Marie Bidaud est Maître de conférences honoraire en études américaines, historienne du cinéma américain et auteure de Hollywood et le rêve américain : cinéma et idéologie aux Etats-Unis, paru en 2017 aux éditions Armand Colin

