Aujourd’hui dans Affaires Sensibles : Emil Zatopek, surnommé « la locomotive humaine ».

L'athlète tchèque Emil Zatopek lors d'une course de 5000 mètres. © Getty / Universal / Corbis / VCG

L’histoire d’un immense athlète tchécoslovaque qui pendant six ans, de 1948 à 1954, sera l’homme qui court le plus vite sur terre en longue distance. Quadruple champion olympique, dix-huit records mondiaux du 5000 mètres au marathon, invaincu pendant 38 courses au 10 000 mètres et premier à courir plus de 20 kilomètres dans l’heure. ZA-TO-PEK, trois syllabes magiques pour le sacre du plus merveilleux trotte-menu.

Mais l’homme ne saurait se résumer à son palmarès, aussi féroce en compétition qu’il était simple dans la vie. « Trop naïf » avouera sa femme, pour expliquer sa dévotion – ou plutôt sa soumission – au régime communiste tchécoslovaque. Athlète d’Etat, il devint l’un des grands emblèmes du sport soviétique. C’était la Guerre Froide, c’était de circonstance.

Mais de la belle aube au triste soir, la piste est souvent exiguë. Militaire par commodité mais patriote convaincu, il s’insurge en août 1968 contre l’entrée des chars du Pacte de Varsovie venu enterrer le Printemps de Prague. Il est déchu de tout et certains se souviennent, dans les années 70, de l’avoir vu ramasser les ordures dans les faubourgs de la capitale. Jamais, pourtant, il n’abdiquera, solitaire et sublime. Mais qu’est-ce qui fait courir Zatopek ?

Invité Yohann Fortune

Notre invité Yohann Fortune est maître de conférences en histoire du sport à l'université de Rennes 2, au sein du laboratoire de recherches VIPS, et auteur d’un article intitulé « Emil Zatopek dans la Guerre Froide, de la soumission à la rébellion », disponible sur Cairn et diffusé dans _Sciences sociales et sport_2012, n° 5.

Vidéo INA

Références

Courir, Jean Echenoz aux éditions de Minuit

Zatopek et ses ombres, Patrice Delbourg, aux éditions Le castor Astral

Chansons diffusées :

Spencer Davis Group, Keep on running

Woodkid, Run boy run

Benabar, Marathonien

►►►ET AUSSI | Affaires sensibles : découvrez l'appli Affaires sensibles, une collection d'histoires vraies à lire sur votre mobile.