Premier volet de notre semaine consacrée aux prémices de Mai 68: "La planète s'échauffe". Des ouvriers et des ouvrières décident d'occuper l'usine de textiles artificiels Rhodiaceta, dès 1967 à Besançon. Invités : Nicolas Hatzfeld et Cédric Lomba.

Grève des ouvriers de Rhodiaceta. Manifestation devant l’usine de Gorge de loup le 1er mars 1967. © Maxppp / ARCHIVES/PHOTOPQR LE PROGRES

Tout France Inter fête Mai 68 !!!!

50 ans déjà !

France Inter, qui n’a pas la mémoire courte célèbre et va célébrer ce cinquantenaire, jusqu’en mai prochain …

Votre rendez-vous quotidien de 15 heures, qui est, rappelons, une émission d’histoire contemporaine, est concernée au premier chef et vous propose cette semaine un voyage tout au long de cette année 1968, en France, comme à l’étranger, tant cette année fut riche en bouleversements.

Mais avec Affaires sensibles c’est un voyage auquel nous vous convions, un voyage dans ces années, ces instants qui ont précédé le mois de Mai 68, ces moments d’histoire qui nous aident à comprendre les luttes et les révoltes, des premières grèves et occupation d’usine au mouvement du 22 mars qui donne le signal de la révolte en 1968, en passant par Prague et la répression terrible des régimes communistes jusqu’au USA et la prise de conscience par le monde de l’horreur de la guerre du Vietnam...1968, c’est tout cela à la fois

Cette émission est une rediffusion du 26 novembre 2015, nous recevions alors Gérard Mordillat , écrivain et réalisateur, auteur notamment de plusieurs ouvrages, qui nous plonge dans le monde ouvrier actuel dont le tome le plus connu s’intitule «Les vivants et les morts » qui sera ensuite adapté au cinéma sous le même titre.

Aujourd'hui 2 invités: Nicolas Hatzfeld et Cédric Lomba.

Nicolas Hatzfeld professeur d'Histoire contemporaine à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne et Cédric Lomba sociologue, directeur de recherche au Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CNRS-Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis-Université Paris Ouest-Nanterre)

tous deux ont fait paraître "Unité ouvriers-étudiants : quelles pratiques derrière le mot d'ordre ? Retour sur Besançon en 1968" (Editions du Croquant "Savoir / Agir", 2008).

Vidéo INA :

►►►ET AUSSI | Affaires sensibles : découvrez l'appli Affaires sensibles, une collection d'histoires vraies à lire sur votre mobile.

Ressources:

à signaler la réédition du coffret des groupes Medvedkine 1967-1974 Coopérative de production"Les Mutins de Pangée

Programmation musicale: