Le 28 mars 1979, les États-Unis connaissent l’accident nucléaire le plus important de leur histoire. Avant Tchernobyl, avant Fukushima, un problème pourtant commun dans cette installation nucléaire de Pennsylvanie et l’enchaînement des erreurs humaines donnent un avant-goût du pire.

30 mars 1979, la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie (Etats-Unis), deux jours après l'accident © Getty / Bettmann

Pendant trois jours, l’Amérique retient son souffle dans une course contre la montre pendant laquelle techniciens et ingénieurs naviguent à vue. Et si. Et si la chaleur avait été plus conséquente, et si l'évacuation des plus fragiles n’avait pas été ordonnée, et si le cœur du réacteur avait fusionné ?

Histoire et uchronie ne font pas bon ménage, mais analyser la catastrophe nucléaire de Three Mile Island, c’est comprendre celles qui suivent. C’est aussi mesurer l’évolution de l’opinion face au miracle de l’atome des années 1960.

Un récit documentaire de Constance Vilanova

Invitée :

Corinne Lepage, ancienne ministre de l'environnement et avocate. Autrice en 2014 chez Albin Michel de "L'Etat nucléaire".

Pour aller loin :

Programmation musicale :