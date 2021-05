C’est le mouvement social chinois le plus important de l’après Révolution Culturelle. Si les premiers à braver l’interdit et à demander plus de démocratie ont été les étudiants, ils ont été très vite accompagnés par les travailleurs, les artisans et les intellectuels à Pékin mais aussi sur l’ensemble du territoire.

14 mai 1989, sur la place Tien An Men à Pékin (Chine) © AFP / CATHERINE HENRIETTE

▶︎ Une rediffusion du 11 septembre 2017

Un récit documentaire de Jean Bulot

Invité (es) :

La sinologue Marie Holzman , mais également par téléphone de Hong-Kong, Cai Chongguo, professeur de philosophie, ancien étudiant en lutte en 1989.

