Tous les 4 ans en novembre aux Sables d’Olonne c’est le départ de la course à la voile la plus dangereuse et fantastique qui soit :le Vendée Globe. Pour sa 3ème édition, en 1996, 2 femmes et 13 hommes tentent leur chance pour battre le record de 109 jours de Titouan Lamazou, ou essayer simplement d’aller jusqu’au bout.

3 novembre 1996, le voilier "Geodis" de Christophe Auguin au départ de la course aux Sables d'Olonne © AFP / Marcel Mochet

Épreuve hors-norme par son parcours : un tour du monde. Épreuve rigoureuse par ses règles : une course en solitaire, sans assistance et sans escale, Vendée Globe incarne à lui seul l’aventure ultime. Si les plus rapides des concurrents mettront effectivement moins de quatre mois pour boucler leur périple, il en faudra en revanche près du double pour ceux qui n’ont pas encore l’expérience des vents contraires du Golfe de Gascogne, des tempêtes de l’Atlantique Sud, des nappes d’huile du pot-au-noir, des déferlantes des Quarantièmes Rugissants, des coups de tabac des Cinquantièmes Hurlants et des orages imprévisibles lors du passage des trois caps : Bonne-espérance en Afrique du Sud, Leeuwin en Australie et le mythique Cap Horn à la pointe sud du Chili. Or, si cette édition 1996 du Vendée Globe va rester dans les mémoires, c’est que la course va être balayée par la tempête et qu’elle va être le théâtre de naufrages tragiques, de sauvetages inespérés et pire encore de la disparition d’un des concurrents.

Un récit documentaire de Adrien Carat

Invité :

Denis Horeau, ancien directeur de course du Vendée Globe. Spécialiste de la course au large, il vient de publier un livre passionnant consacré à cette épreuve : Mon Vendée Globe. Dans les coulisses d'un livre de légende, chez Françoise Bourin (octobre 2020)

Pour aller loin :

Tempête autour du monde, le Vendée Globe 97, de Martin Couturié et Philippe Joubin, Editions du Rocher (1997)

Programmation musicale :