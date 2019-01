Aujourd’hui dans affaires sensibles, les mensonges et secrets français des essais nucléaires en Polynésie. Invité Vincent Jauvert, Grand Reporter au Nouvel Observateur, à l’origine des révélations de 1998.

4 octobre 1966, un test nucléaire à Mururoa © AFP / AFP

En octobre 2018, une plainte pour crime contre l’humanité a été déposée contre la France. C’est le président polynésien Oscar Temaru qui en est à l’origine. C’est cette plainte qui a rouvert l’un des dossiers les plus secrets et les plus sensibles de la Vème République.

30 ans durant lesquels, sous couvert de la conquête de l’arme nucléaire, les autorités françaises ont délibérément menti à la population. Car oui on peut parler de mensonges. Durant plus de 40 ans, les autorités ont caché les terribles conséquences sanitaires de ces essais sur la population polynésienne.

Sur les 193 essais nucléaires réalisés entre 1966 et 1996 combien ont affectée la santé et l’intégrité des polynésiens ?

Ces mensonges et secrets décidés par les plus hautes autorités françaises pour permettre à l’hexagone d’atteindre son objectif nucléaire ont longtemps été soupçonnés, mais il aura fallu attendre 1998, et les révélations d’un journaliste du Nouvel Obs pour finalement les faire éclater au grand jour. A la lecture d’archives que certains diront négligemment déclassées, on y découvre l’ampleur d’un mensonge d’état qui a duré plus de 30 ans et qui est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.

Invité Vincent Jauvert

Vincent JAUVERT grand reporter au Nouvel Obs © Radio France / Valérie Priolet

Pour en parler après le récit, nous recevrons le grand reporter Vincent Jauvert, à l’origine des révélations de 1998. Le journaliste de l'Obs a été le premier à révéler les manipulations de l'état, à pointer des doigts les mensonges de la propagande des autorités. Avec lui nous aborderons cette question de la manipulation, mais aussi les nombreux enjeux qui aujourd'hui encore pèsent sur cette France du bout du monde. L'article était intitulé "Sahara : les cobayes de Gerboise verte", et publié dans Le Nouvel Observateur en 1998.

