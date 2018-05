Une révolution sans précédent, sexuelle, médicale, sociale: la légalisation de la pilule contraceptive. Invitée Danielle Gaudry, gynécologue-obstétricienne, militante dans le Mouvement pour le Planning Familial dans les années 1970.

La pilule contraceptive en 1976 aux Etats-Unis © Getty / Bettman

En 1967, grâce à l’engagement de militantes et de militants, de scientifiques et de politiques, le droit à la contraception est enfin reconnu. Les femmes, et les couples, vont pouvoir dissocier sexualité et procréation.

Avoir un enfant, désormais, ça se choisit. Une étape majeure dans l’histoire de l’émancipation féminine, avant la loi Veil sur l’IVG, qui libéra la sexualité mais aussi, plus généralement, la vie des femmes.

Un combat d’hier, un peu oublié, dont nous continuons à bénéficier de nos jours.

Des pionnières et des pionniers, aussi, grâce à qui tout changea, et dont nous souhaitons rappeler la mémoire. Parfois décriée, accusée de tous les maux, la pilule a pourtant donné aux femmes un espace de liberté qu’on ne saurait remettre en cause aujourd’hui.

Retour sur les débats politiques, médicaux et moraux qui ont mené à la légalisation de la pilule contraceptive, à la veille de Mai 1968.

Vidéo Ina :

Invitée Danielle Gaudry

Danielle Gaudry est gynéco-obstétricienne et militante personne ressource du Planning Familial ayant assuré des responsabilités nationales pendant de nombreuses années. Elle assure une consultation au Planning Familial du Val de Marne à Maisons Alfort où sont pratiquées les IVG médicamenteuses ainsi que les mises en place et suivis des différentes méthodes de contraception ainsi que les dépistages des IST et violences faites aux femmes.

Reportage

Notre reporter Anaëlle Verzaux a rencontré huit jeunes de 16 à 19 ans, jeunes femmes ET jeunes hommes, de Paris et de banlieue parisienne, pour savoir ce qu’ils pensent de la pilule, si les jeunes femmes la prennent ou non, si les jeunes hommes seraient prêts à prendre une pilule pour hommes…et plus généralement quels sont leurs moyens de contraception.

Ressources

Films :

Livres :

Génération pilule, de Etienne-Emile Baulieu , éditions Odile Jacob , 1990

de , éditions , 1990 La pilule, et après ? de Catherine Valabrègue et Sandrine Treiner , éditions Stock , 1996

de et , éditions , 1996 Pilule, sexe, ADN, de Evelyne Sullerot, éditions Fayard, 2006

Programmation musicale :