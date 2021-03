Aujourd’hui dans Affaires sensibles – premier épisode de notre semaine spéciale consacrée au Sport – avec l’histoire de Simonne Mathieu, une championne de tennis qui a sacrifié sa carrière sportive pour s’engager au service de la France Libre.

Simonne Mathieu (à droite) et Marie Luise Horn après la demi finale à Roland-Garros en mai 1936. © Getty / Keystone-France

Elles ne sont pas nombreuses ces Françaises à avoir remporté les internationaux de tennis de Roland-Garros. Encore plus rares celles qui l’ont gagné deux fois. Avec sa comparse Suzanne Lenglen, Simonne Mathieu est d’ailleurs la seule tricolore à avoir réussi cet exploit deux ans de suite. Pourtant, d’elle, personne ou presque ne se souvient aujourd’hui, ni de son nom, ni de son visage.

Doté d’un coup droit ravageur, d’une détermination hors norme et d’un immense courage, Simonne Mathieu a tous les traits et les attraits d’une immense championne. Seulement voilà, elle n’a pas l’étoffe et le physique de la divine Suzanne Lenglen, ni la grâce d’ailleurs, sur le court, et encore moins le sens de la com de sa rivale. Elle ne sera donc jamais une égérie, encore moins une icône comme le fut… L’autre.

Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas l’histoire du sport qui fera d’elle une Grande Dame : c’est l’Histoire tout court : La deuxième guerre mondiale où elle s’illustre, du bon côté de la barrière. C’est alors que s’ouvre un nouveau chapitre de sa vie, venant balayer tout ce qu’elle avait fait avant. Mais encore une fois, malgré son héroïsme, le récit national va petit à petit l’oublier.

Un récit documentaire d'Adrien Carat

Invité :

L'historien Eric Alary. Son dernier livre paru chez Perrin en 2019 : Nouvelle histoire de l'Occupation.

Pour aller loin :

Elles on suivi De Gaulle. Histoire du corps des volontaires françaises, de Sébastien Albertelli, paru chez Perrin en 2020

Programmation musicale :