#Mai68 suite et pour clore notre semaine spéciale: la Fiction de Laurent Martin, réalisée par Sophie-Aude Picon. Notre invitée Sabrina Tricaud Historienne spécialiste de Pompidou. Étrange affaire: la "disparition" du président de la République, Charles De Gaulle, le 29 mai 1968.

Des étudiants sympathisants gaullistes manifestent avec des drapeaux tricolores sous une banderole "Etudiants Pompidou solidaires" le 30 mai 1968 sur les Champs-Elysées leur soutien au président de la République, général Charles De Gaulle qui venait © AFP / UPI / AFP

Cette fiction est une rediffusion du 14 octobre 2016; nous recevions alors Alain Pompidou, fils de Georges que vous pouvez réécouter ici.

Pour poursuivre notre enquête autour de la personnalité, et le parcours politique de Georges Pompidou, nous recevrons après la fiction aujourd'hui Sabrina Tricaud.

Invitée Sabrina Tricaud

Sabrina Tricaud, agrégée et docteur en Histoire, elle enseigne en Khâgne et hypokhâgne, au Lycée Montesquieu du Mans en classes préparatoires aux grandes écoles. Elle a travaillé à l'Association Georges Pompidou et a enseigné à l'IEP de Paris. Elle a notamment publié:

