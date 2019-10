Authentique héros de la lutte anti-mafia, le juge Giovanni Falcone a payé de sa vie sa lutte acharnée contre Cosa Nostra. Cet homme d’exception, aussi héroïque que son bourreau, Toto Rina, était lâche, méritait bien d'être encore mis à l'honneur. Le cinéaste italien, Marco Bellochio, est l'invité de notre émission.

Le magistrat italien Paolo Borsellino s'entretenant avec le juge italien Giovanni Falcone. Italie, années 80 © Getty / Mondadori Portfolio

Les héros authentiques, par définition, sont rares. Rendons hommage à l’un d’entre eux : Giovanni Falcone.

Ce juge italien anti-mafia qui, comme certains de ses collègues, a payé de sa vie sa lutte contre Cosa Nostra, par ses révélations sur les liens que l’organisation mafieuse entretenait avec le pouvoir politique.

C’est ainsi que le 23 mai 1992, sa vie s’est arrêtée dans l’explosion de sa voiture sur l’autoroute entre Palerme et l’aéroport qui porte désormais son nom ainsi que celui de son collègue, courageux comme lui, et assassiné un mois plus tard dans les mêmes conditions : le juge, Paolo Borsellino.

Giovanni Falcone, un homme d’exception, aussi héroïque que son bourreau était lâche : le parrain des parrains de Cosa Nostra, Toto Rina, surnommé "la Bête".

Notre invité : Marco Bellochio

Notre invité est le cinéaste italien, Marco Bellochio, dont le dernier film, le Traître, sort le 30 octobre 2019 dans les salles françaises.

Marco Bellocchio et Fabrice Drouelle © Radio France / Valérie Priolet

Le film de Marco Bellochio raconte l’histoire de Tomasso Buscetta, le plus célèbre des mafieux qui ont collaboré avec le juge Falcone, en échange de sa liberté et aussi parce qu’il avait des comptes à régler avec Cosa Nostra et son chef monstrueux, Toto Rina, qui avait fait assassiner ses deux fils.

Cette émission est une rediffusion du 25 septembre 2014.

Nous recevions alors Marcelle Padovani, journaliste au Nouvel Observateur, et auteure d'un livre d'entretiens avec Giovanni Falcone.

