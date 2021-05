Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le premier épisode d’une série de six fictions inédites adaptées d’une histoire réelle : celle de terroristes islamistes impliqués dans les attentats commis en France en 2015 et 2016 et celle de leur traque par les services de renseignement.

Image non datée et non localisée du Français converti à l'islam Fabien Clain, identifié comme la voix de l'enregistrement audio revendiquant les attaques de Paris du 13 novembre 2015. © AFP / AFP/OFF

Episode 1 : L'appel

Panda, la voix du Djihad, est un récit tiré du réel, avec de nombreux personnages existants, certains connus d’autres moins. Nous racontons ce qui s’est passé, le processus qui a mené à ces vagues d’attentats et cette violence aveugle qui a marqué et continue de meurtrir la France. En montrant les deux versants de l’histoire, la traque et le quotidien de Fabien Clain, l’idée est d’exposer la complexité des situations, et de tenter d’expliquer comment nous en sommes arrivés là. Si les Fabien Clain, Mohammed Mérah ou autres Abdelhamid Abaaoud sont réels et leurs parcours et actions reconstitués d’après les témoignages précis, les officiers de renseignements sont fictifs, pour des raisons évidentes de sécurité. Et comme le dit Karim, l’agent des renseignements qui a fait de cette traque une affaire personnelle, : "Mon vrai nom n’est pas Karim, mais tout ce que vous allez entendre est vrai." Le personnage de Karim est inspiré de plusieurs agents, dont l'agent traitant de Mohammed Mérah. Sa vie a réellement été menacée. Fabien Clain alias « Panda », est le djihadiste devenu célèbre par la vidéo de revendication du Bataclan. Clain et son frère sont liés aux attentats terroristes les plus traumatisants connus par la France depuis 20 ans.

Panda, la voix du djihad, une fiction en six épisodes écrite par Vincent Hazard. Enquête de Vincent Hazard et Claire Tesson. Réalisation : Baptiste Guitton

Les comédiens : Salim Kechiouche, Teddy Chawa, Laurent Robert, Ariane Ascaride, Kenza Laala, Oscar Copp, Jules Ritmanic, Brahim Koutari, Slimane Yefsah, Nadhir El Arabi, Kevin Yumakaso, Aymen Saïdi, Marie-Sohna Condé, Mustapha Abourachid, Jean-Luc Porraz, Juliette Allain, Odja Llorca, Manuel Le Lièvre, Quentin Baillot, Tariq Bettahar, Emilie Chertier, Maxime Pambet, Elodie Vincent, Morgane Hainaux.

Bruitage : Sophie Bissantz Création sonore : Sébastien Quencez Prise de son, montage, mixage: Bruno Mourlan, Pierre Henry Assistante à la réalisation: Justine Dibling, avec l’aide de Maxime Pambet

Recherche d’archives : Rébecca Denantes. Coordination Christophe Barreyre

Invité :

Après la diffusion de ce premier épisode, nous recevons Hakim El Karoui, normalien et agrégé de géographie, il travaille pour l’institut Montaigne. Auteur de L’Islam une religion française, chez Gallimard en 2018 et tout récemment Les Militants du djihad, portrait d'une génération coécrit avec Benjamin Hodayé (Fayard)

Le roman du terrorisme. Discours de la méthode terroriste, de Marc Trévidic, Chez Flammarion (2020)

