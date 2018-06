Retour sur la naissance d’un mythe Français : Brigitte Bardot alias B.B. Invité Clément Ghys journaliste cinéma auteur du roman "Vadim, Le plaisir sans remords" paru aux éditions Stock.

Brigitte Bardot avec Roger Vadim dans le tournage de 'Le Repos Du Guerrier' en Italie en Janvier 1962. © Getty / REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho

Depuis le film « Et dieu créa la femme » de Roger Vadim, sorti en salles en décembre 1956, l’actrice est à la fois l’incarnation du scandale, de la liberté et l’une des plus grandes stars Françaises. Au point que Roland Barthes lui consacre l’une de ses mythologies dès 1957.

Pourtant, Brigitte Bardot n’a jamais rêvé d’être une vedette de cinéma. Plus que l’éclosion d’un talent, son succès est aussi et surtout l’aboutissement de 8 années d’efforts de son mari d’alors, Roger Vadim pour en faire une grande actrice, tel un Pygmalion avec sa Galatée.

Dans « Et Dieu créa la femme », Vadim dresse un portrait de femme audacieux et torride… une femme à la fois ingénue et fatale, qu’il déshabille devant sa caméra. Chocking ! Le couple légendaire va provoquer un big bang dans l’histoire du cinéma et de la société puritaine des années 50. Ils ouvre la voie aux réalisateurs de la Nouvelle Vague et à la révolution sexuelle de Mai 1968.

Invité Clément Ghys

Clément Ghys ancien journaliste de Libération, il travaille pour M, le magazine du Monde et signe ce premier livre: Vadim, le plaisir sans remords, paru en 2017 aux éditions stock

autre ressource: Roger Vadim D'une étoile l'autre, 1986, en Livre de poche

programmation musicale:

Brigitte BARDOT : Je me donne à qui me plaît

André BOURVIL : Pin up

THE WEEKND : Hurt you

Vidéo INA :

