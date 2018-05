Une fiction écrite par Charif Ghattas, réalisée par Cédric Aussir. Invité Ramine Kamrane, historien spécialiste de l’Iran, qui a fui l’Iran et le régime des Mollahs au début des années 1980.

Portrait de l'ayatollah Khomeiny fait à Téhéran le 5 février 1979 quelques jours après son retour en Iran après 15 ans d'exil. © AFP / Gabriel Duval

Cette fiction est une rediffusion du 17 juin 2016.

Après 15 ans d’exil en Turquie, en Irak puis en France, dans la région parisienne, à Neauphle-le-Château (Yvelines), le chef religieux et politique, l’homme qui s’est imposé Guide de la Révolution iranienne, l’Ayatollah Khomeiny retrouve l’Iran au milieu d’une foule immense venue l’accueillir à l’aéroport de Téhéran.

Une scène impressionnante qui répond inversement à celle qui a eu lieu quelques semaines plus tôt, celle d’un Shah isolé et déchu : la chute de Mohammad Réza Pahlavi, le Shah d’Iran, renversé et contraint à l’exil après avoir régné pendant presque quarante ans sur le pays

C’est dans un contexte révolutionnaire que l’Ayatollah Khomeiny débarque à Téhéran. L’opposition qui a fait fuir le Shah n’est pas unie, trop diverse.

Dans les premiers jours de février 1979, les conflits sont nombreux entre l’armée, le gouvernement libéral de Chapour Bakhtiar, les mouvements d’extrême gauche et les Mollahs.

Le destin de l’Iran se décide à ce moment-là. C’est Khomeiny et la Révolution islamique qui l’emporteront.

Une victoire qui bouleverse jusqu’à ce jour le sort d’une région, le Moyen orient et le cours du monde dans son ensemble.

Aujourd’hui l’Iran chiite s’impose au Proche-Orient, au Liban et en Irak. L’axe iranien inquiète les sunnites et en particulier l’Arabie Saoudite, alliée des américains et d’Israël.

Le Proche-Orient est en ébullition. Le 8 mai dernier Donald Trump en rajoute, il annonce qu’il retire les Etats-Unis de l’accord nucléaire signé en 2015 entre l’Iran et les Grandes Puissances internationales.

Le guide suprême, exige des Européens des garanties réelles à l’Iran. Les Etats Unis en retour ont promis d’imposer à l’Iran « les sanctions les plus fortes de l’histoire », annonce qui induit le rétablissement total des sanctions américaines.