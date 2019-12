L’histoire d'une des plus grandes aventures ufologiques du 20 ème siècle : l’affaire dite de « Valensole ».

Coucher de soleil tel un OVNI, ressemblant à un atterrissage de vaisseau spatial. © Getty / Joe Sohm/Visions of America

Le 1er juillet 1965 – dans l’arrière-pays provençal – un agriculteur est le témoin d’un phénomène mystérieux...

Selon ses dires, il serait entré en contact avec une créature inconnue et un engin jusque-là jamais vu !

Aujourd’hui plus de 50 ans après les faits, Valensole est devenue un lieu de pèlerinage et de rencontre pour tous les amateurs d’OVNIS et passionnés de paranormal.

Que s’est-il réellement passé ce 1er juillet 1965 dans un champ de lavande du Sud de la France ? Quelles sont les hypothèses les plus crédibles pour expliquer ce curieux épisode dont a été témoin Maurice Masse ? Et peut-il donc s’agir d’une possible rencontre extraterrestre ?

Cette émission est une rediffusion de Affaires sensibles du 28 mai 2018. Nous recevions alors Arnaud Esquerre, sociologue, chargé de recherche au CNRS à Paris-Ouest Nanterre (LESC). Retrouvez toutes les informations et la documentation en cliquant ici.

Programmation musicale :