Juin 1962, en pleine nuit, trois détenus s’échappent du pénitencier le plus surveillé des Etats-Unis. Leur plan était parfait. Leur évasion imparable ! Humilié et discrédité, la justice américaine se lance à leur trousse. Une chasse à l’homme s’engage dans la région de San Francisco et aux quatre coins du pays…

La prison d'Alcatraz dans la Baie de San Francisco, 1956 © AFP / INTERNATIONAL NEWS PHOTOS (INP)

Un récit documentaire de Adrien Carat

Rediffusion de l'émission du 3 janvier 2018 (toutes les informations en cliquant sur ce lien)

programmation musicale :