Le 3 février 1976, à Djibouti, un groupe de terroristes détourne un bus de ramassage scolaire… l’émission Affaires Sensibles propose un récit documentaire d'Adrien Carat et revient sur cet événement avec, pour invité, Jean-Luc Riva, ancien officier au sein des unités de recherche du renseignement de l’armée.

Le bus scolaire pris en otage à Loyada, Dijbouti 3 février 1976 © Radio France / Editions Nimrod

Rejoint puis encerclé par un contingent de l’armée française, le véhicule termine sa course à quelques dizaines de mètres de la frontière avec la Somalie – un pays ennemi ! À Paris, le président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, est pris de vertige lorsqu’il découvre qu’à l’intérieur du bus se trouve 31 enfants, tous de nationalité française ! Refusant de céder aux exigences des preneurs d’otages, le président décide d’envoyer sur place une unité spéciale jusqu’ici inconnu : le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, « le G.I.G.N » ! À la tête de ce commando aux techniques de tirs et aux méthodes d’interventions d’un nouveau genre, un jeune lieutenant du nom Christian Prouteau. Pour lui et ses hommes, Loyada sera leur baptême du feu ! Sur place, au terme de 36 heures de négociations et d’angoisse, le GIGN – avec l’appui des hommes de la légion étrangère – va être contraint de lancer une opération d’une audace folle pour récupérer les otages… Une opération qui va se transformer en véritable mission de guerre, lorsque de l’autre côté de la frontière, les militaires français vont être la cible de tirs ennemis !

Un récit documentaire d'Adrien Carat

Invité :

Jean-Luc Riva. Ancien officier au sein des unités de recherche du renseignement de l’armée, auteur de : Les enfants de Loyada. La prise d'otages de Loyada et l'indépendance de Djibouti aux éditions Nimrod (janvier 2017) ; et plus récemment chez le même éditeur, avec Christian Prouteau : GIGN : nous étions les premiers

