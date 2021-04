26 décembre 1994 peu après 17h15 sur le tarmac de l’aéroport de Marseille-Marignane, les membres du GIGN viennent d’entrer dans l’Airbus d’Air France Alger-Paris. C’est la fin de plus de 54 heures de huis-clos et d’angoisse pour les 227 passagers et les 12 membres d’équipage otages de 4 terroristes algériens islamistes

Assaut du GIGN le 26 décembre 1994 sur le tarmac de l'aéroport Marseille-Marignane © Maxppp / Eric Camoin

Un récit documentaire de Jean Bulot

Première diffusion : le 20 novembre 2014

