L'histoire d'amour passionnel entre un enfant pauvre de Casablanca devenu champion du monde de boxe et une chanteuse des rues de Paris devenue star...

Edith Piaf et Marcel Cerdan lors d'un dîner à New York le 22 septembre 1940 © Getty / Hulton Archive

Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, une histoire d’amour entre deux monuments Marcel Cerdan et Edith Piaf. Une passion dévorante qui eut une fin tragique. La mort de Marcel Cerdan dans un crash, le 28 octobre 1949, rend folle de douleur la Môme. Une romance fulgurante entrée dans la légende grâce à une chanson l’Hymne à l’amour.

L’étoffe des rêves : L’enfant pauvre de Casablanca devenu champion du monde, la chanteuse des rues devenue star. Des personnages romanesques adulés par les Français. Partis de rien, ils connaissent une gloire immense. Ils redonnent espoir à un pays en ruines, humilié par l’armistice de 1940 et l’occupation allemande. Tous deux, ils triomphent en Amérique, le pays des G.I.’s, du chewing-gum, de Rita Hayworth et du Technicolor. Preuve que l’American Dream peut aussi s’écrire à la française. Mais l’Amérique c’est aussi le pays de la boxe, de la mafia et des coups tordus. Les amants de toujours sont le symbole d’une France en transition, qui s’achemine lentement mais sûrement vers la modernité.

Edith Piaf et Marcel Cerdan, une histoire d’amour intemporelle, intense et tragique qui inspire les cinéastes comme Claude Lelouch. Edith et Marcel ont failli tourner ensemble mais le couple illégitime ne sera jamais immortalisé sur pellicule de son vivant. En 1983, le réalisateur fait revivre sur grand écran le boxeur et la chanteuse dans Edith et Marcel. Ce couple-là est une passion française.

Invité : Patrick Mahé, journaliste et écrivain, qui a relaté leur passion dans un livre Piaf-Cerdan : un hymne à l’amour, aux éditions Robert Laffont (2013).

Edith Piaf, entourée de ses amis et de Marcel Cerdan dans un bar parisien en 1947 © AFP

