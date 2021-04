L’histoire d’une aventure de 303 jours, entre août 1968 et juin 1969, entre un homme et la mer, entre l’universel et l’infini.

Le navigateur Bernard Moitessier lors de son arrivée à bord du "Joshua", à Tahiti le 25 juin 1969 pour sa première escale après 10 mois lors de course autour du monde sans escale. © AFP / AFP

Première diffusion : le 27 septembre 2017

Un récit documentaire d'Adrien Carat

Programmation musicale :