Où en est la Syrie aujourd'hui ? Un chaos où se joue le destin des nouveaux équilibres du monde.

Un syrien avec un masque à gaz escorte un garçon à l'écart des fumées alors qu'une rue couverte de déchets non collectés est fumigée dans la ville septentrionale d'Alep le 24 mars 2013. © AFP / KILIC BULENT

Au moment où la Ghouta orientale, territoire rebelle, est intensément pilonné par les aviations syriennes et russes.

600 civils ont péri en l’espace de dix jours. Quant aux survivants, eux, ils doivent supporter les conséquences d’un véritable blocus alimentaire et le traumatisme de bombardements au chlore : Oui, tous les médecins et infirmières qui ont soigné des victimes sont formels : Une fois de plus, le régime de Damas a employé des armes chimiques.

Cette émission est une rediffusion du 8 mars 2016 avec Garance le Caisne, grand reporter, journaliste indépendante notamment pour le Journal du Dimanche et L’Obs, et du 20 décembre 2016 avec Hala Kodmani journaliste franco-syrienne à Libération que nous retrouvons aujourd'hui avec nous en studio.

