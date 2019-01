Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, l’histoire d’une photo du siècle, celle de la poignée de main entre Itzhak Rabin et Yasser Arafat, le 13 septembre 1993 qui officialise les accords dits d’Oslo. Invité le journaliste Charles Enderlin, grand correspondant de France Télévision en Israël.

Le président américain Bill Clinton entre Yasser Arafat chef de l'OLP (D) et le premier ministre israélien Yitzahk Rabin (G) le 13 Septembre 1993 à la Maison blanche Washington. © AFP / J. DAVID AKE

Vous avez tous en souvenir cette photo et sans doute du sentiment d’espoir qu’on a pu ressentir. Mais que savez-vous de la genèse de cet accord historique entre Israéliens et Palestiniens ? Qui sont les hommes qui ont rendu cet accord possible ? Que savez-vous des jours, des mois et des années qui ont suivi cette promesse de paix ?

De Tunis à Tel-Aviv, de Gaza à Oslo, nous allons vous faire entrer dans ces discussions secrètes des accords d’Oslo aux côtés des pèlerins de la paix, ces israéliens et palestiniens qui ont imaginé ensemble un futur commun. Parmi les sources utilisées pour préparer cette émission, vous entendrez des extraits des entretiens enregistrés par les réalisateurs Mor Loushy et Daniel Sivan, pour leur documentaire Au cœur des accords d’Oslo diffusé sur Arte.

Invité Charles Enderlin

Charles Enderlin a été le correspondant permanent de France 2 à Jérusalem de 1981 à 2015. Il est l'un des meilleurs spécialistes du Proche-Orient et auteur de livres dont Paix ou guerres, les secrets des négociations israélo-arabes 1917-1995, chez Fayard en 2004; suivi de Le rêve brisé, histoire de l'échec du processus de paix au Proche-Orient 1995-2002.

