Il était une fois … Les Highlands de l’Ecosse, terres de brumes et de légendes, déchirées par les eaux sombres des lochs, ces centaines de lacs peuplés, dit-on, d’étranges créatures. La plus connue d’entre-elles s’appelle Nessie...Invité Eric Buffetaut, paléontologue et directeur de recherche au CNRS

Toute première photo du monstre du Loch Ness prise en 1934 par Robert Wilson, chirurgien anglais et publiée par le Daily Mail. © Getty / Keystone

Nessie est un monstre aquatique à deux bosses, au long cou gracieux et à la timidité… maladive.

Depuis presque un siècle en effet, ils ne sont que quelques milliers à l’avoir vu, entre-aperçu, deviné parfois. Certains, plus chanceux que d’autres, l’ont photographié et même filmé – « si, si, regardez-bien, là, cette petite tache noire à la surface… ».

Quelques secondes et Nessie, déjà, s’en est retournée au fond des eaux.

Il faut le voir pour le croire… Et si vous n’avez pas cette chance, vous pourrez toujours acheter une carte postale en souvenir.

Mais comment naît une légende ? Pourquoi persiste-t-elle, au-delà même des démentis scientifiques ? Simple coup marketing ou impérieuse nécessité de croire à l’impossible ? Et d’ailleurs, si c’était vrai, cette histoire de monstre préhistorique ?

On peut rêver, non ?

Eric Buffetaut, paléontologue et directeur de recherche au CNRS. En 2016, il publie aux éditions du Cavalier Bleu, le livre intitulé « À la recherche des animaux mystérieux : idées reçues sur la cryptozoologie ». Il vient de signer "Mémoires de naturalistes" toujours aux éditions Le Cavalier Bleu.

