L’histoire d'une des plus grandes aventures ufologiques du 20 ème siècle : l’affaire dite de « Valensole » ! Invité Arnaud Esquerre sociologue chargé de recherche au CNRS.

La rencontre de Valensole © Getty / Aaron Foster

Le 1er juillet 1965 – dans l’arrière-pays provençal – un agriculteur est le témoin d’un phénomène mystérieux...

Selon ses dires, il serait entré en contact avec une créature inconnue et un engin jusque-là jamais vu !

Alerté, les gendarmes prennent aussitôt le dossier en main… D’auditions en expertises, d’analyses en constats, ils tentent de tirer le vrai du faux dans une affaire qui flirte bon avec la science-fiction! Au même moment, la petite commune de Valensole – là où justement s’est produit le curieux événement – s’invite en Une de l’actualité nationale. Et les journalistes spéculent déjà sur une possible visite extraterrestre !

Mais… malgré une enquête de plusieurs semaines, malgré l’intervention de chercheurs du CNRS et l’étude du dossier par plusieurs spécialistes des phénomènes aérospatiaux… L’énigme autour de l’apparition du 1er juillet 1965 perdure.

Aujourd’hui plus de 50 ans après les faits, Valensole est devenue un lieu de pèlerinage et de rencontre pour tous les amateurs d’OVNIS et passionnés de paranormal. Quant à l’histoire de « la rencontre faite par Maurice Masse », elle est fréquemment citée en exemple dans les conférences quitte à être déformé ou modifiée.

Alors que s’est-il réellement passé ce 1er juillet 1965 dans un champ de lavande du Sud de la France ? Quelles sont les hypothèses les plus crédibles pour expliquer ce curieux épisode dont a été témoin Maurice Masse ? Et peut-il donc s’agir d’une possible rencontre extraterrestre ?

Arnaud Esquerre est sociologue, chargé de recherche au CNRS à Paris-Ouest Nanterre (LESC); ses travaux portent sur les discours eschatologique et les pratiques astrologiques. Il est l’auteur de La théorie des événements extraterrestres paru aux éditions Fayard en 2016

Cnes / Geipan

