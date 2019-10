L'affaire Elf est le plus grand scandale financier de la France du XXe siècle : une procédure de huit ans et demi, trois juges d'instructions et 300 millions d'euros d'argent public détourné. "Affaires sensibles" revient sur ce pillage organisé...

Aujourd’hui dans « Affaires sensibles », l’affaire Elf. Trois lettres E.L.F. comme sorties d’une logique ternaire qui marque cette affaire tentaculaire. Car eux aussi, ils sont trois. Trois hommes dont le nom va parsemer notre récit. Ils seront présents sur et entre les lignes, dans le texte et dans le sous-texte.

Ils s’appellent Loïk Le Floch-Prigent, Alfred Sirven et André Tarallo, tous les trois anciens dirigeants de la société Elf. Tous les trois accusés d’avoir réalisé le pillage du siècle.

De 1989 à 1993, alors à la tête d’Elf Aquitaine, le navire étendard des intérêts français à l’étranger, la première entreprise de France. Ces trois hommes ont, selon la justice, utilisé, alimenté, modernisé un système de financement occulte par le biais des caisses noires. Une méthode qui existait déjà certes et ailleurs mais auquel ils vont donner des proportions inédites.

Elf c’est leur histoire mais c’est aussi l’histoire d’une affaire d’Etat qui, à ce jour, constitue le plus grand scandale politico-financier de l’après-guerre.

Notre invité était alors Loïk Le Floch-Prigent, ingénieur et dirigeant d'entreprise français, ex-PDG d'Elf.

