Aujourd'hui, l’histoire du plus vieux meurtre non résolu de l’humanité...le plus vieux polar du monde.

Reconstitution d'Ötzi au musée d'archéologie du Tyrol du Sud à Bolzano en Italie en février 2015. © Maxppp / Markus C. Hurek/picture alliance

En 1991, dans les Alpes Tyroliennes, deux randonneurs allemands font une étrange découverte. Au détour d’un sentier, dans un glacier fondu, ils se retrouvent nez à nez avec le corps d’un homme mort depuis plus de 5000 ans.

Très vite, la momie des glaces fait sensation dans le milieu de l’archéologie et des scientifiques du monde entier se rejoignent pour étudier la dépouille de cet Hibernatus alpin qui sera baptisé Ötzi en hommage aux montagnes de l'Otztalt, où il a été retrouvé.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, on découvre bientôt que l’homme préhistorique ne serait pas mort de froid, au milieu de la montagne, mais qu’il a été assassiné !

Qui donc a tué Ötzi ? Depuis plus de 25 ans, archéologues, radiologues, chercheurs de toutes spécialités, mais aussi… un inspecteur de police ! mènent l’enquête pour résoudre ce meurtre néolithique.

Invité Jean Guilaine

Archéologue, spécialiste de la Préhistoire récente et de la Protohistoire, Jean Guilaine est professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

