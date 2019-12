Il était une fois … Les Highlands de l’Ecosse, terres de brumes et de légendes, déchirées par les eaux sombres des lochs, ces centaines de lacs peuplés, dit-on, d’étranges créatures. La plus connue d’entre-elles s’appelle Nessie...Invité Eric Buffetaut, paléontologue et directeur de recherche au CNRS.

Toute première photo du monstre du Loch Ness prise en 1934 par Robert Wilson, chirurgien anglais et publiée par le Daily Mail. © Getty / Keystone

Cette émission est une rediffusion d'Affaires sensibles du 28 juin 2018. Retrouvez toutes les informations utiles ici.

Nous recevions alors Eric Buffetaut, paléontologue et directeur de recherche au CNRS.