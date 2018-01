Quel est l’accès au logement en France qu'il soit logement d’urgence ou logement social ?

Augustin Legrand, porte-parole de l'association "Les Enfants de Don Quichotte" prononce un discours lors de la mise en place d'un camp de sans-abris le 15 mai 2009 à Paris, organisé par l'association © AFP / JOEL SAGET

Cette émission est une rediffusion du 25 octobre 2016, Nous recevions alors le journaliste de Libération, spécialiste notamment des questions liées au logement,Tonino Serafini à ré/écouter ici

Invité Christophe Robert

Christophe Robert est sociologue, délégué général à la Fondation Abbé Pierre qui a publié hier son 23° rapport sur le mal-logement en France.

Reportage

Notre reporter Anaëlle Verzaux a passé une journée avec Christian Page, 44 ans, Franco-Suisse né à Versailles, sdf depuis 3 ans… il est peut-être le sans domicile fixe le plus connu de France ! Sur twitter, il tient une sorte de journal de rue. Il dit que l’instantané de la rue correspond bien à l’instantané de twitter. Il est suivi par 23 000 personnes. Sur twitter, il réagit aux annonces du gouvernement, envoie des photos chocs… le 25 décembre 2017, il a posté la photo d’un dispositif anti-sdf qui était installé dans le 19e arrondissement de paris : deux plaques d’air chaud recouvertes de barrières. Son tweet a été abondamment partagé… et la maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait retirer l’installation deux jours plus tard !

Avant de se retrouver à la rue, il était sommelier. Tout s’est effondré quand sa femme et lui se sont séparés. Christian a fait une dépression, il a démissionné de son travail, puis s’est retrouvé sans logement. Il vit du RSA. Toute sa vie est contenue dans son sac dos. Sa chambre dans une poche, son bureau dans une autre…