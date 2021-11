Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une série télévisée, devenue un véritable phénomène de société : Belphégor.

Juliette Gréco dans le rôle de Belphégor, dans le feuilleton "Belphégor ou le fantôme du Louvre" diffusé à la télévision française en 1965 © AFP / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

Diffusée en mars 1965, la série raconte en quatre épisodes de 70 minutes l’histoire d'un fantôme masqué qui hante le département d’égyptologie du musée du Louvre. Disparitions, agressions, morts suspectes...Tous les ingrédients d'un bon mystère sont réunis. Devant le petit écran, les français se prennent de passion pour ce qu'on appelle encore un « feuilleton ». Bientôt, on ne parle plus que de ça : dans les cafés, à l'école ou dans les bureaux, on se répand en hypothèses et conjectures, pour tenter de répondre à LA question. Qui se cache derrière le masque ? Alors, pourquoi cette fiction a-t-elle autant marqué les esprits ? Comment est né le genre du feuilleton ? Et surtout, près de 40 ans avant l'explosion des séries télévisées et 50 ans avant Netflix, Belphégor est-il le précurseur de la télévision moderne ?

Un récit documentaire de Guillaume Ballandras

Invitée :

Marjolaine Boutet, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie, habilitée à diriger des recherches. Spécialiste des séries, elle participe sur France Inter à l'émission hebdomadaire animée par Xavier Leherpeur : Une heure en séries

Autrice d' "Un village français", chez La Martinière (2017) et de Cold Case. La mélodie du Passé, chez PUF (2014)

Discographie :