Aujourd’hui dans Affaires sensibles, l’histoire d’une fake news. En août 1990, alors que la guerre froide s’achève, l’Irak attaque son petit voisin le Koweït. La région du Golfe s’embrase avec une attaque signée Saddam Hussein, le dictateur irakien.

Toute la communauté internationale réagit et une coalition s’organise. Il faut répondre à cette agression et stopper Saddam Hussein. Très vite, des sanctions économiques sont prises et un embargo est décidé. Les Etats-Unis, chef de cette coalition, convainquent leur allié saoudien d’accueillir des milliers de soldats américains sur son sol. C’est le début de l’opération Bouclier du désert. Mais l’opinion publique américaine est partagée sur une possible intervention militaire. L’émir du Koweït et la Maison Blanche vont alors avoir recours à une grande agence de communication. L’objectif : émouvoir l’opinion publique et faire passer Saddam Hussein, l’ancien allié des Etats-Unis, pour un monstre, un nouvel Hitler qu’il faut absolument stopper. Pour parvenir à leur fin, le Koweït et les Etats-Unis vont fabriquer une fake news qui va faire basculer l’opinion publique. Une histoire de bébés prématurés lâchement assassinés par les soldats irakiens. C’est l’affaire des couveuses du Koweït.

Jean-Pierre Canet, journaliste et documentariste. Auteur d'une remarquable série en 4 épisodes diffusée en janvier 2021 sur la Cinq (France TV) puis la chaîne Histoire en février 2022 : Irak, destruction d'une nation .

