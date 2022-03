Aujourd’hui dans Affaires sensibles, l’histoire d’une privatisation, celle de Gaz de France

Le siège d'Engie à Courbevoie (Hauts-de-Seine) © AFP / Thierry GRUN / ONLY FRANCE

Né après la fin de la seconde guerre mondiale avec EDF, GDF s’est imposé pendant les Trente Glorieuses comme un service public indispensable pour des millions de Français. Le gaz accompagne les gestes du quotidien : se chauffer, cuisinier, se laver…

Dès les années 80, de nombreuses privatisations sont lancées. Pour EDF et GDF, l’ouverture du capital a lieu en 2004, mais l’Etat reste très largement majoritaire. Et Nicolas Sarkozy, ministre de l’Économie, ne cesse de le promettre : il n’y aura pas de privatisation.

Pourtant, un peu plus de trois ans plus tard, GDF fusionne avec Suez, et l’Etat devient minoritaire. Le service public du gaz, désormais privatisé, est alors livré à l’appétit vorace des actionnaires. Depuis 2007, GDF-Suez est devenu Engie. Et depuis, la facture du gaz pour les Français ne cesse d’augmenter et les conditions de travail des salariés se sont dégradées. Tous perdants ? Peut-être pas… Des milliardaires ont touché le jackpot sur cette fusion GDF-Suez.

Un récit documentaire d'Adrien Morat

Invité :

Gilles Balbastre, journaliste, documentariste, il est l'auteur du film : "Gaz et flouze à tous les étages"

