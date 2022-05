Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, le premier des six épisodes de la série "22 Millions". L'affaire Bygmalion ou la très chère campagne 2012 de Nicolas Sarkozy. Tout commence en mars 2014 lorsque la police s'intéresse à la société Bygmalion, proche de l'UMP alors dirigée par Jean-François Copé.

03/03/2014 JF Copé président de l'UMP répond à la presse sur les premières révélations sur Bygmalion © AFP / JOEL SAGET

Une série en six épisodes : « 22 Millions » inspirée de l’Affaire Bygmalion, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Baptiste Guiton. Musique originale : Sébastien Quencez. Coordination Christophe Barreyre.

Premier épisode : les Copé Boys.

Bygmalion c’est le nom d’un dossier au parfum de scandale qui a tué un parti politique, l’UMP, devenu depuis « Les Républicains ». Mais derrière cette nouvelle vitrine, le passé est là, et bien là… UMP : "Cachez-moi ces trois lettres que je ne saurais voir" disent ceux qui ont appartenu à cette formation politique, tant cette enseigne évoque immanquablement des temps malheureux qui débutèrent un jour de mai 2014. En direct à la télévision, les Français découvrent alors une escroquerie présumée de financement de campagne électorale. Et le mot qui fâche, c’est Bygmalion, du nom d’une agence de communication en charge de l’organisation des meetings de la campagne présidentielle de 2012 dont l’UMP aurait payé une partie des prestations via les comptes du parti, en dehors de ceux de la campagne. La note s’élèverait à près de 20 millions d’euros. Bygmalion c’est également le nom d’une chute, celle de Jean-François Copé et de ses collaborateurs qui ont fini par le pousser vers la sortie. Ce dossier Bygmalion fut pour lui le coup de grâce, même si en politique on n’est jamais mort…

Alors Copé savait-il ? Ou a-t-il découvert les imprudences de ses fidèles lieutenants ? Et le candidat Nicolas Sarkozy était-il au courant ? S’intéressait-il à l’intendance de sa campagne ? Ces questions sont restées pour l’instant sans réponses. L’enquête s’est déroulée et le procès a eu lieu : et 12 ans après la présidentielle de 2012 quatorze inculpés dont Nicolas Sarkozy ont été condamnés dans ce qu’on appelle l’affaire Bygmalion que vous allez découvrir dans notre série !

Avec : Tiphaine DAVIOT (Florence), Johanna NIZARD (Gabrielle), Nadhir EL ARABI (Kader), Bernard GABAY (le procureur Baietto), Mohamed ROUABHI (Romain), Quentin BAILLOT (Jérôme Lavrilleux), Bruno PAVIOT (Jean-François Copé), Alain FROMAGER (Nicolas Sarkozy), Oscar COPP (Lyes), Florent OULLIE (le vigile) et Maxime PAMBET (le garde de Balladur).

Bruitage : Bertrand Amiel ; Enregistrement, montage et mixage : Julien Doumenc et Etienne Collin. Assistante à la réalisation : Aurélie Miermont

La journaliste Violette Lazard qui est à l’origine des révélations du système de fausse facture de l’UMP dans les pages de Libération . Elle est aujourd’hui l’une des plumes du Nouvel Observateur où elle s’occupe des affaires politico-financières et du grand banditisme. Elle est également l’auteur du livre Bigmagouilles. UMP où est l'argent ? paru chez Stock en octobre 2014

Vincent Hazard , scénariste, il a écrit cette série fictionnelle inspirée du réel

Jérôme Lavrilleux, ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, président de l'UMP de 2012 à 2014. Il a publié "Pour une fois, il n'y avait pas d'argent liquide". Au coeur du système Bygmalion, aux éditions de l'Archipel (2022)

