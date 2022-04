Aujourd’hui dans Affaires sensibles, l’histoire d’un chantier qui n’en finit plus de ne pas finir : l’EPR de Flamanville.

16/07/2013, à Flamanville, installation du dôme sur le bâtiment d'un réacteur sur le site de l'EPR © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Ces trois lettres, EPR, vous les avez sûrement déjà entendu à la télé ou à la radio ces quinze dernières années. Mais que signifient-elles ? European Pressurised Reactor pour Réacteur pressurisé européen. En réalité, l’EPR est simplement un nouveau modèle de réacteur à eau pressurisé, calqué sur les 56 en fonction aujourd’hui en France. A eux seuls, ils nous fournissent 70% de l’électricité en France. Rien de révolutionnaire donc pour ce réacteur de 3ème génération qui est évolutionnaire : plus puissant, plus efficace et plus sûr. Telle est la promesse ! Oui, car l’EPR de Flamanville n’est pas encore en fonction. Années après années, les retards s’accumulent et la facture s’alourdit. Plus de 10 ans de retard et un coût multiplié par quatre. Au delà du débat entre pro et anti-nucléaires, retour sur l’un des plus grands fiascos de la filière française de l "atome"

Un récit documentaire d'Adrien Morat

Invité :

Jacques Repussard, ancien directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

Discographie :