Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, un renard, un corbeau et des rumeurs : l’étonnante histoire du Renard de Kerlouan.

C’est une étrange affaire qui a secoué le village breton de Kerlouan pendant près de vingt ans. Entre les années 1980 et les années 2000, dans cette petite commune du littoral Nord du Finistère, un mystérieux individu a semé la zizanie… Bateaux sabotés, filets de pêche saccagés, casiers détruits, hangars incendiés… Les pêcheurs et les plaisanciers ont été attaqués sans relâche par un malfaiteur à qui ils ont trouvé un surnom : le Renard de Kerlouan. Le Renard est rusé, il est mesquin… Et il est insaisissable.

Mais Kerlouan est un petit monde où tout le monde se connaît, parfois depuis plusieurs générations. Et si les gendarmes ont le plus grand mal à débusquer le Renard, les Kerlouanaises et les Kerlouanais, eux, sont certains de savoir qui il est. Dans ce huis-clos breton, les rumeurs courent, un homme est accusé, la violence escalade… Faisant ressurgir du passé de vieilles rancœurs et des jalousies jamais digérées.

Un récit documentaire de Romain Weber

Jean Failler, auteur d'une trentaine de romans policiers qui se déroulent pour la plupart en terre bretonne avec pour héroïne, l'enquêtrice Mary Lester. Il a consacré deux livres à notre "affaire sensible" de ce jour : "Le renard des grèves" (Editions du Palémon). Il vient de faire paraître chez le même éditeur : une nouvelle enquête de Mary Lester : L'ange déchu de Brocéliande (tome1) ; ainsi que ses Mémoires d'un petit quimpérois, années 1940-60.

