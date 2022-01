Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, début d'une série sur les adieux au pouvoir de sept présidents français. Premier épisode : retour sur les derniers jours de Charles De Gaulle à l’Elysée.

Charles de Gaulle donne une interview à l'ORTF à Paris le 11 avril 1969 © AFP / AP Pool

C’est l’homme de l’appel du 18 juin 1940, figure de proue de la Seconde Guerre Mondiale et de la Résistance. Il a été à la tête du gouvernement provisoire de la France de mai 44 à août 46 et connut une longue traversée du désert. Il est l’homme qui, revenu au pouvoir en 1958, fut le promoteur d’une nouvelle Constitution. Il a provoqué la création de la Vème République, dont il fut le premier président élu. Il est parvenu, au prix de contorsions douloureuses à obtenir l'indépendance de l’Algérie. Il incarne à lui tout seul une certaine idée, fervente, de la souveraineté de la France, doté d’un pouvoir exécutif fort et d’une volonté de grandeur nationale à l’étranger. Lui, c’est le Général De Gaulle dont l’image tutélaire imprègne toujours une grande partie de la classe politique française. Lui qui aura régné pendant onze ans à la tête du pays, s’est pris de plein fouet la crise de mai 68. Un an plus tard il démissionnait à l’issue d’un ultime référendum.

Un récit documentaire de Vincent Lebrun

Invité :

Arnaud Teyssier, historien. Il a publié en 2019 : De Gaulle, 1969. L'autre révolution, chez Perrin ; et en 2021 : L'énigme Pompidou-De Gaulle, chez le même éditeur

Pour aller + loin :

Le deuil du pouvoir : les cent derniers jours du pouvoir, sous la direction de Solenn de Royer et Alexis Brezet, chez Perrin (2017) et dont le chapitre sur De Gaulle a été rédigé par Arnaud Teyssier.

La fondation Charles de Gaulle

