Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, l’histoire d’un couple de marginaux qui sillonnent la France durant plus de 20 ans, persuadés d’être en charge d’une « Mission Divine ». Le 28 juillet 2008, l'homme, Stéphane Moitoiret, assassine Valentin, 11 ans, de 44 coups de couteaux à Lagneux, dans l’Ain.

Stéphane Moitoiret, coaccusé du meurtre en 2008 du petit Valentin, dix ans, lors de son procès en appel au palais de justice de Lyon le 12/11/2013. © AFP / BENOIT PEYRUCQ

Il pourrait s’agir d’un conte macabre ; pourtant tout est bel et bien réel. Dans le récit qui va suivre, il y a trois personnages principaux : Celui qui se fait appeler « le Roi d’Australie », Stéphane Moitoiret ; celle qui se surnomme « la Princesse du divin » Noëlla Hégo ; et puis celui qui n’a rien demandé, leur victime alors seulement âgée de onze ans : le petit Valentin. Dans leur royaume, il y a aussi des personnages secondaires : la justice, les politiques, la folie incarnée avec un grand « F » et puis un petit chat noir, que le couple promène au bout d’une laisse. L’histoire de Stéphane et de Noëlla commence comme une belle romance, un voyage à la conquête de la « paix entre les peuples ». Epris de liberté, ils marchent de village en village, vivant d’amour et d’eau fraîche, persuadés d’accomplir le bien. Pourtant, vingt ans plus tard, l’amour s’en va, la mission s’obscurcit, la santé physique et mentale du couple se détériore. Ils sont arrêtés le 3 août en Ardèche, suspectés d’avoir commis un meurtre.

Un récit documentaire de Leslie Menahem

Lectures par Cécile Ribault-Caillol

Invité :

Stéphane Durand-Souffland, chroniqueur judiciaire au Figaro et auteur d'un roman inspiré de l'affaire du petit Valentin : Mission Divine, chez Iconoclaste (mai 2021)

