Aujourd’hui, dans Affaires sensibles, début d'une série consacrée aux tentatives malheureuses de candidats à la Présidentielle française : première émission avec Gaston Defferre qui se lança dans la course en 1965 puis 1969

3/10/1963 Une de L'Express fait référence à la candidature alors mystère de Gaston Defferre en 1965 © AFP / Jack Guez

C'était soit des candidats que l’on prenait très au sérieux, champions des sondages en automne, mais disqualifiés au premier tour au printemps, soit des candidats qui auraient mieux fait de s’abstenir, tant ils ont été battus à plate-couture, voir humiliés.

Gaston Deferre est de ceux-là.

Baron du Parti Socialiste, inamovible député-maire de Marseille, Résistant de la première heure, sénateur, ancien ministre de la IVème République, Defferre présente un CV politique long comme le bras et possède un atout de premier choix : un journal… Le Provençal, sur lequel il conserva la mainmise jusqu’à sa mort. Autant dire que cet homme avait la taille critique pour se lancer dans la Présidentielle, au nom des socialistes. Ce qu’il fit. D’abord en 1965 avant de se retirer de la course in extremis, et en 1969, ou il ne recueillera que 5% des voix …

Un récit documentaire de Vincent Lebrun

Invitée :

Anne-Laure Ollivier, historienne des gauches françaises, professeur agrégée d'histoire en classe préparatoire à Poitiers, elle est aussi chercheuse associée au Laboratoire POLEN (Pouvoirs, Lettres, Normes) à l'université d'Orléans.

Discographie :

Sylvie VARTAN La plus belle pour aller danser (1964)

CHARLES AZNAVOUR *Désormais (*1969)

JOY CROOKES Kingdom (2021)