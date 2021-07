Retour sur un film maudit, entre légendes sanglantes et coup marketing. Il a choqué l'Amérique de Nixon et son tournage aura même fait courir rumeurs et fantasmes cristallisant la peur du Mal

Une rediffusion datée du 2 octobre 2017

Un récit documentaire de Jeanne Mayer

Invité :

Julien Maury est scénariste et réalisateur

Programmation musicale :