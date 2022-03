Aujourd’hui dans Affaires Sensibles,« l’affaire Henri Martin », qui a agité la France politique et intellectuelle entre 1950 et 1953, et mobilisé de très nombreux Français.

1953, un groupe de vietnamiennes commentant la photo d'Henri Martin © AFP / ARCHIVES SNARK

Henri Martin, celui dont nous parlons ici, n’est pas l’homme qui a donné son nom à l’avenue de Paris que les joueurs de Monopoly connaissent bien. Ce n’est pas non plus le peintre post-impressionniste qui a un musée à Cahors, dans le Lot. En 1945, alors qu’il s’est engagé dans la marine, le jeune homme est envoyé en Indochine, où il voit la puissance colonisatrice « pacifier » à coups de fusil et de canons des Vietnamiens qui commencent à revendiquer leur indépendance. « Notre » Henri Martin n’est ni un artiste, ni un écrivain. C’est « juste » un homme debout, un résistant, qui considérait qu’il en allait de son devoir et de sa dignité d’homme, de lutter contre un gouvernement qui trahissait la devise de la France - « liberté, égalité, fraternité ». Une fois revenu à Toulon, il rédige et distribue avec quelques camarades des tracts contre la « sale guerre » qui se mène par-delà les océans. C’est pour cela qu’il sera arrêté, jugé et condamné, en octobre 1950, à cinq ans de prison. L’affaire Henri Martin commence alors : une foule nombreuse se lève, qui mêle intellectuels et ouvriers, artistes et employés, hommes et femmes, provinciaux et Parisiens. Tous dénoncent cette lourde condamnation qui, à travers le jeune marin, vise tous ceux qui veulent la fin de cette guerre, et en particulier les communistes. Sur tous les murs de France et de Navarre fleurissent les inscriptions « Libérez Henri Martin ».

Un récit documentaire d'Odile Conseil

Invité :

Éric Vuillard, romancier, auteur de : Une sortie honorable, chez Actes sud (2022). Un récit autour de la guerre d’Indochine.

Pour aller + loin :

*L'affaire Henri Martin et la lutte contre la guerre d'Indochine*, sous la direction d'Alain Ruscio, Chez le Temps des Cerises (2005)

Discographie :

MOULOUDJI Le déserteur (2004)

JOAN BAEZ Another world (2018)

BERNARD LAVILLIERS (+ Terre Noire) : Je tiens d'elle (2022)