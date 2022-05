Aujourd’hui, dans Affaires Sensibles, l’histoire d’un séisme politico-judiciaire italien. Il y a 30 ans, débutait l’opération "Mains propres". "Mani pulite" en italien.

Rome, 30 avril 1993, manifestation contre Bettino Craxi. "Dehors les voleurs du Parlement" inscrit sur la banderole © Getty / ANTICOLI/MICOZZI/NUSCA/Gamma-Rapho

En 1992 et 1993, alors que l’Italie affronte déjà les attentats mafieux et la crise économique, un petit groupe de magistrats milanais, déterminés et galvanisés par un immense soutien populaire, révèle le plus vaste système de corruption jamais mis au jour en Italie. Les bénéficiaires de cette corruption généralisée : les partis politiques, qui en tirent des revenus occultes.

Tout commence par une «petite » affaire de corruption dans une maison de retraite milanaise. Suivront deux années d’investigation et de procès à l’issue desquelles aucun des partis qui ont gouverné le pays depuis l’après-guerre ne survivra. Plus qu’une série d’enquêtes judiciaires, l’opération Mains propres ébranle le système politique, institutionnel et économique italien. « Mani pulite », c’est 4000 mises en examen d’entrepreneurs de politiques et de fonctionnaires. 700 condamnations. Et 41 suicides. Cette crise sans précédent mettra en selle un « cavaliere » nommé Berlusconi….lui aussi rapidement rattrapé par les affaires.

Un récit documentaire d'Héloïse Rambert

Invité :

Jean-Louis Briquet, directeur de recherches au CNRS et à l’Université Panthéon Sorbonne. Il a publié en 2007 aux éditions Karthala : Mafia, justice et politique en Italie. L'affaire Andreotti dans la crise de la République (1992-2004)

Discographie :