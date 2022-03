Cette semaine, dans Affaires Sensibles, 1er épisode d'une série consacrée à l’histoire de l’extrême-droite française. Aujourd’hui, les années 1920 avec Charles Maurras, le maître de l’Action et de la réaction françaises.

1930, Charles Maurras avec deux collaborateurs au siège de l'Action Française © AFP / AFP

A travers cinq moments de notre histoire contemporaine, nous tenterons de comprendre plusieurs choses… D’abord, qu’appelle-t-on en France l’extrême-droite et le nationalisme radical ? Ensuite, pourquoi ces courants, hétéroclites, reviennent-ils chroniquement dans notre paysage politique ? Enfin, quelles raisons peut-on trouver qui expliquent leurs succès… Et leurs échecs. Car, d’un point de vue strictement politique, de la droite maurrassienne jusqu’au Front National, la droite nationaliste n’a été au pouvoir qu’à un seul moment de notre histoire : à Vichy, entre 1940 et 1944.

Un récit documentaire de Romain Weber

Invité :

L'historien Olivier Dard, il a publié Charles Maurras, le nationaliste intégral (chez Dunod, collection EKHO, 2019)

Discographie :

DAMIA Les ménétriers (1927)

FREHEL Je n'attends plus rien (1933)

ROVER Burning flag (2021)