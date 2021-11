Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur le parcours d’un enfant blessé qui a fait de son cinéma une autobiographie secrète, celle d’un homme qui n’aimait pas la vie, sauf au cinéma.

François Truffaut lors du tournage de "La femme d'à côté", avril 1981 © Getty / william karel

Dans les années 70, un slogan s’affichait un peu partout : « Quand on aime la vie, on va au cinéma », ce à quoi le cinéaste François Truffaut répondit un jour : « Quand on n’aime pas la vie, on va au cinéma ».

Ce contrepied résume parfaitement ce qu’aura été la vie de François Truffaut. Littéralement laissé-pour-compte lorsqu’il est enfant, il compense son mal-être dans les salles obscures, avant de devenir l’un des critiques de cinéma les plus virulents de l’après-guerre. C’est en exerçant ce métier qu’il aiguise son envie de devenir metteur en scène et passe à l’acte, en 1958, avec « Les 400 coups », considéré encore aujourd’hui comme un modèle pour de nombreux cinéastes. Un film qui demeure aujourd’hui d’une fraîcheur intacte, prélude à une filmographie qui compte 22 films comme autant de jalons essentiels du cinéma français.

Christine Masson et Laurent Delmas, productrice et producteur de la mythique émission cinéma du samedi matin sur France Inter : On aura tout vu ; et auteurs d'un magnifique album sur François Truffaut qui vient de paraître chez Gallimard : Truffaut film par film

