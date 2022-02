Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, dernier épisode de notre série consacrée au Deuil du pouvoir. Retour sur un moment historique de la Vème République, résultat d’un choix rarissime au plus haut sommet de l'État, celui du renoncement au pouvoir par François Hollande, le 1er décembre 2016.

François Hollande au Campus Condorcet à Aubervilliers, le 19 avril 2017 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Contrairement à Jacques Chirac ou à Nicolas Sarkozy, François Hollande n’aspirait pas spécialement à devenir Président de la République. Poussé par des convictions davantage que par son ambition personnelle, il incarne en 2012 une normalité qui rassure, et inspire la confiance des Français, lassés d’un président trop bling bling et à la probité douteuse. Fort d’une majorité au Sénat et à l’Assemblée Nationale, François Hollande semble en tous points disposé à transformer et à rassembler la France sous ses couleurs. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Quatre ans plus tard, fustigé au sein de sa propre famille politique, impopulaire comme jamais ne l’a été aucun de ses prédécesseurs, François Hollande, encore Président, entame douloureusement son deuil du pouvoir. Un deuil d’autant plus difficile à surmonter qu’il est étroitement lié à une trahison intime et blessante, celle de son protégé, Emmanuel Macron.

Aveu d’échec ? Manque de conviction, d’obstination ou sacrifice au nom du bien commun ? Qu’est-ce qui a bien pu pousser François Hollande à renoncer à un pouvoir qu’il avait eu tant de mal à conquérir ?

Un récit documentaire de Bettina Lioret

Invité :

Serge Raffy, rédacteur en chef à l'Obs et auteur de deux biographies sur François Hollande dont une en 2012 chez Fayard : François Hollande, itinéraire secret.

Pour aller + loin :

Discographie :