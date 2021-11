Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, retour sur le sentiment de malaise qui s’est emparé de la Bourgogne durant les années 1980 et 1990, suite à une série de meurtres commis entre Auxerre et Dijon, sur ce territoire bordé par la Saône, le long de l’autoroute A6

Photo non datée de Christelle Blétry, tuée de plusieurs dizaines de coups de couteau, dont le corps a été retrouvé le 28 décembre 1996 à Blanzy (Saône-et-Loire) © AFP / CORR / AFP

Qui sont les victimes ? Pas moins de 14 jeunes femmes, oui, 14 jeunes femmes âgées de 13 à 25 ans, qui disparaissent les unes après les autres en rentrant du collège ou de leur travail… puis sont tuées à coups de couteau ou de étranglées par des fils de fer. Bref, des crimes abominables, d’une violence extrême. Des crimes, regroupés bientôt sous le nom des « Disparues de l’A6 », qui choquent l’opinion publique et installent une véritable psychose dans la région, laissant penser que, peut-être, un tueur en série y sévit. Cette violence, c’est aussi l’histoire de la lenteur de la Justice, et de l’acharnement des parents des victimes, qui refusent que ces dossiers soient classés « sans suite », et se mobilisent pour que la Justice lance de nouvelles expertises. Un acharnement qui conduit parfois à la découverte du coupable, comme dans le cas du meurtre de la jeune Christelle Blétry, une des 14 jeunes filles victimes dont nous allons vous raconter l’histoire.

Un récit documentaire de Sophie Bober

Invitée :

Marie Vindy, chroniqueuse judiciaire au quotidien dijonnais Le Bien Public. Autrice, elle a écrit en 2017 : Justice soit-elle, paru chez Plon. Une fiction inspirée des disparues de l'A6.

Mary Vindy est aussi présidente de l’association Solidarité Femmes à Dijon

