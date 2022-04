Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, un couple d’instituteurs engagés dans une véritable guerre scolaire, ou l’histoire de la naissance de la pédagogie Freinet.

Garçon dans un atelier à l'école appliquant la pédagogie Freinet, vers 1960 © Getty / Gamma-Keystone

Si le nom de la pédagogue italienne Maria Montessori est bien connu avec ses quelques 35 000 écoles à travers le monde, on connaît moins celui du Français Célestin Freinet. Pourtant son influence est tout aussi importante dans le monde de l’éducation dite "nouvelle". Des milliers d’instituteurs et de professeurs ont recours à ses méthodes et perpétuent aujourd’hui son rêve d’une révolution PAR et POUR les enfants au sein même de l’Education nationale. Sa méthode se résume en quelques mots, "mettre les enfants au travail" !

Freinet croyait aux savoirs faire plus qu’aux savoirs tout court, et faisait de sa classe un atelier bouillonnant où les enfants étaient animés par un esprit créatif et collaboratif. Voici l’histoire de jeunes instituteurs meurtri par deux guerres : 14-18 et celle qu’ils menèrent au quotidien pour exercer leur métier selon leurs convictions. Deux jeunes idéalistes qui ont embrassé à corps perdus les rêves et les utopies des années 1920 et ont été jeté en pâture dans les angoisses et les haines des années 1930.

Un destin romanesque qui nous raconte une vérité intemporelle : en matière d’éducation de nos enfants, tout est invariablement si sensible…

Un récit documentaire de Bastien Gens

Invité :

Xavier Riondet, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Rennes ; co-auteur avec Henri-Louis Go de : A côté de Freinet (2 volumes), aux Editions Universitaires de Nancy (2020)

Discographie :

CHARLES TRENET Boum (1938)

PINK FLOYD Another brick in the wall (part 2)(1980)

Florent MARCHET *De justesse (*2022)